Черчесов — о поиске работы: если кто-то позвонил — не значит, что ты завтра туда побежал

Бывший главный тренер сборной России, «Спартака» и «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался о поиске новой работы.
«Я прилетел для мероприятия (матча памяти Ильи Цымбаларя. – Прим. «Чемпионата»), а ситуация с работой сама разрешается. Я никогда никаких действий не предпринимал, чтобы попасть куда-то. У каждого клуба есть задачи, они думают по-своему. Если они считают меня человеком, который может эти задачи решить, мы рассмотрим это предложение. В конце концов, если тебе кто-то позвонил, это не значит, что ты завтра туда побежал. Часто бывает, что клубы и президенты чего-то хотят, но сами не понимают как. А как решать вопросы в такой ситуации? А когда всё начинает складываться, ты начинаешь понимать это, то тогда можно спокойно сесть и решать любые задачи. Мы уже не раз показывали, что мы что-то умеем», — сказал Черчесов в эфире «Россия 24».
В венгерском «Ференцвароше» Черчесов отработал с декабря 2021 года по июль 2023-го. Под его руководством команда дважды становилась чемпионом Венгрии и один раз выиграла Кубок страны. Прежде Черчесов возглавлял сборную России, с которой добрался до 1/4 финала чемпионата мира — 2018.
- 7 сентября 2023
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