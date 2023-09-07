«Есть интрига». Черчесов оценил нынешний сезон РПЛ

Бывший главный тренер сборной России, «Спартака» и «Ференцвароша» Станислав Черчесов оценил нынешний сезон Российской Премьер-Лиги.

«Насколько я погружён в то, что сейчас происходит в российском футболе? Определённое понимание, что происходит, есть. Конкретику не спрашивайте. А так чемпионат идёт, есть определённый интерес, есть интрига», — сказал Черчесов в эфире «Россия 24».

В настоящее время в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги лидирует «Краснодар». Команда Владимира Ивича набрала 17 очков в семи стартовых матчах. На втором месте — «Зенит», тройку замыкают «Крылья Советов». В подвале турнирной таблицы расположились «Балтика» и «Факел».

Последним местом работы Черчесова был венгерский «Ференцварош». Под его руководством команда дважды становилась чемпионом Венгрии и один раз выиграла Кубок страны. Прежде Черчесов возглавлял сборную России, с которой добрался до 1/4 финала чемпионата мира — 2018.