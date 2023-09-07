Черчесов: раз Fan ID сделали, значит, он для чего-то нужен

Бывший главный тренер сборной России, «Спартака» и «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался о введении Fan ID.

«Насколько изменился чемпионат России? Немножко напрягает посещаемость. Стадион «Краснодара», который всегда был заполнен, был пустым. Сейчас потихоньку всё возвращается, но на Кубок ходит больше людей, потому что нет этого Fan ID. На чемпионат ходит меньше, хотя зритель может получить определённый комфорт на этих стадионах. Я не против Fan ID, потому что раз его сделали, значит, он для чего-то нужен», — сказал Черчесов в эфире «Россия 24».

В венгерском «Ференцвароше» Черчесов отработал с декабря 2021 года по июль 2023-го. Под его руководством команда дважды становилась чемпионом Венгрии и один раз выиграла Кубок страны. Прежде Черчесов возглавлял сборную России, с которой добрался до 1/4 финала чемпионата мира — 2018.