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«Слово «талант» я стараюсь обходить». Черчесов оценил новое поколение российских игроков

«Слово «талант» я стараюсь обходить». Черчесов оценил новое поколение российских игроков
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Бывший главный тренер сборной России, «Спартака» и «Ференцвароша» Станислав Черчесов оценил новое поколение российских футболистов.

«Как мне новая генерация молодых игроков? Фамилии не буду говорить, чтобы ничего не испортить. Слово «талант» я вообще стараюсь обходить, я говорю «со способностями, которые надо развивать». Но для этого нужен определённый соревновательный базис и перспектива. Понятно, что в нынешней ситуации мы оторваны, но ей надо воспользоваться правильно. Нужно, чтобы те игроки, которые начинают о себе заявлять, не довольствовались малым и использовали похвалу как стимул. Игроки должны сами проявлять свои качества, а наша задача – помогать им их реализовывать», — сказал Черчесов в эфире «Россия 24».

В венгерском «Ференцвароше» Черчесов отработал с декабря 2021 года по июль 2023-го. Под его руководством команда дважды становилась чемпионом Венгрии и один раз выиграла Кубок страны. Прежде Черчесов возглавлял сборную России, с которой добрался до 1/4 финала чемпионата мира — 2018.

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