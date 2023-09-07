«Поменяли философию». Черчесов — об успехе «Краснодара»

Бывший главный тренер сборной России и «Ференцвароша» Станислав Черчесов поделился мнением об успехах «Краснодара» на старте сезона-2023/2024.
«Почему «Краснодар» выстрелил именно сейчас? Сегодня мы видим, что они на первом месте. Наверное, поменяли немного философию, потому что раньше играли в красивый футбол, а сейчас на результат. В этом плане они стали практичнее. Но сезон длинный, и за этот период могут произойти разные неожиданности. Главное, чтобы у них сохранялась эта стабильность. То, что они сейчас показывают, достойно уважения», — сказал Черчесов в эфире «Россия 24».
Напомним, «Краснодар» по состоянию на сегодняшний день лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, имея в своём активе 17 набранных очков после семи сыгранных матчей.
- 7 сентября 2023
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