Черчесов заявил о готовности возглавить новый клуб или сборную после «Ференцвароша»
Поделиться
Бывший главный тренер сборной России и «Ференцвароша» Станислав Черчесов заявил о готовности возглавить новый клуб или сборную.
«Перезагрузился ли я после «Ференцвароша»? Я стараюсь к этому относиться профессионально, с одной стороны, а с другой — мы все люди, собрали очень хорошую команду. До сегодняшнего дня ей руководил мой помощник и из 10 игр выиграл девять. Как мне сообщили, его тоже уволили и он ушёл из клуба.
Не знаю, по какой причине это случилось. Радует, что команда была готова, поэтому в этом плане у нас никаких проблем не было. Любому тренеру нужно время, чтобы всё понять, поразмыслить. Не могу сказать, прошло ли оно у меня. Ждём следующий клуб, кто хочет, что хочет, сборная ли, посмотрим», — сказал Черчесов в эфире «Россия 24».
Материалы по теме
Комментарии
- 7 сентября 2023
-
16:02
-
15:50
-
15:48
-
15:47
-
15:46
-
15:41
-
15:35
-
15:22
-
15:20
-
15:10
-
15:10
-
15:09
-
15:00
-
14:59
-
14:58
-
14:54
-
14:40
-
14:36
-
14:25
-
14:24
-
14:15
-
14:06
-
14:00
-
14:00
-
13:59
-
13:47
-
13:41
-
13:27
-
13:24
-
13:16
-
13:10
-
12:53
-
12:49
-
12:41
-
12:40
Партнерский контент