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Черчесов заявил о готовности возглавить новый клуб или сборную после «Ференцвароша»

Черчесов заявил о готовности возглавить новый клуб или сборную после «Ференцвароша»
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Бывший главный тренер сборной России и «Ференцвароша» Станислав Черчесов заявил о готовности возглавить новый клуб или сборную.

«Перезагрузился ли я после «Ференцвароша»? Я стараюсь к этому относиться профессионально, с одной стороны, а с другой — мы все люди, собрали очень хорошую команду. До сегодняшнего дня ей руководил мой помощник и из 10 игр выиграл девять. Как мне сообщили, его тоже уволили и он ушёл из клуба.

Не знаю, по какой причине это случилось. Радует, что команда была готова, поэтому в этом плане у нас никаких проблем не было. Любому тренеру нужно время, чтобы всё понять, поразмыслить. Не могу сказать, прошло ли оно у меня. Ждём следующий клуб, кто хочет, что хочет, сборная ли, посмотрим», — сказал Черчесов в эфире «Россия 24».

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