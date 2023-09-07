Бывший главный тренер сборной России, «Спартака» и «Ференцвароша» Станислав Черчесов рассказал, что в Европе с ним консультируются по российским футболистам.
«Следят ли за нашими игроками в Европе? Да, как вы сказали, там знают мой телефон и часто звонят и спрашивают моё мнение про того или иного футболиста. Я могу сказать только своё мнение, а брать или нет, какой он человек, меня спрашивать не надо. А так, многие интересуются. Другое дело, что от интереса до контракта… Наверное, не один игрок у клубов на карандаше. Поэтому должно сложиться много нюансов, чтобы наш или африканский игрок попал в команду», — сказал Черчесов в эфире «Россия 24».
В венгерском «Ференцвароше» Черчесов отработал с декабря 2021 года по июль 2023-го. Под его руководством команда дважды становилась чемпионом Венгрии и один раз выиграла Кубок страны. Прежде Черчесов возглавлял сборную России, с которой добрался до 1/4 финала чемпионата мира — 2018.
- 7 сентября 2023
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