Модрич: скучаю по Бензема, испытываю ностальгию, как и при каждом уходе друзей из «Реала»

Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич прокомментировал уход из команды французского нападающего Карима Бензема, перешедшего этим летом в саудовский клуб «Аль-Иттихад».
«Конечно, я скучаю по Бензема, мы провели вместе 11 лет. Я испытываю такую же ностальгию, как и при каждом уходе моих друзей, таких как Серхио Рамос, Марсело, Криштиану Роналду. Мы много были вместе, много выиграли, это особые отношения, мы связаны на всю жизнь», — приводит слова Модрича хорватское издание Sportske Novosti.
Напомним, Модрич перешёл в «Реал» летом 2012 года, Бензема играл за мадридцев с лета 2009 года. Будучи одноклубником Карима, Лука вместе с командой пять раз выигрывал Лигу чемпионов, трижды становился чемпионом Испании и дважды — обладателем Кубка этой страны.
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