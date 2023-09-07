Григорий Иванов: «Урал» ведёт переговоры по Малькевичу и Бочерову

Президент «Урала» Григорий Иванов подтвердил заинтересованность клуба в игроках белорусского БАТЭ Владиславе Малькевиче и Валерии Бочерове.

«Мы интересуемся ими, ведём переговоры, скорее всего, один из них появится у нас после перерыва. Пока ещё ничего не подписано, но, как только завершим переговоры, сразу обо всём напишем», — приводит слова Иванова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне защитник Владислав Малькевич сыграл за БАТЭ восемь матчей, забил один гол и сделал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в € 600 тыс. Полузащитник Валерий Бочеров также сыграл за БАТЭ восемь матчей и записал на свой счёт две результативные передачи. Его стоимость оценивается в € 500 тысяч.