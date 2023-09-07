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Стало известно, почему «Локомотив» не отпустил Изидора в один из французских клубов

Стало известно, почему «Локомотив» не отпустил Изидора в один из французских клубов
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Московский «Локомотив» не отпустил своего нападающего Вильсона Изидора во французский «Метц» из-за нежелания включать в арендное соглашение опцию выкупа футболиста, информирует Foot Mercato.

Согласно сведениям источника, Изидор уже прошёл медосмотр для трансфера в «Метц» и договорился с руководством французского клуба о том, что его аренда будет с правом выкупа. Однако «Локомотив» не отреагировал на подобный запрос «Метца», тем самым заблокировав уход Изидора.

Ранее в СМИ появлялась информация, что переговоры по поводу Изидора ведут «Краснодар», ЦСКА и «Зенит», при этом сине-бело-голубые являются главными претендентами на подписание форварда.

Контракт французского форварда с красно-зелёными действует до лета 2026 года, Изидор перешёл в «Локомотив» из «Монако» в январе 2022 года. 23-летний нападающий провёл за железнодорожников 42 матча, забил 19 голов и отдал семь результативных передач.

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Источник: «Зенит» арендует Изидора за € 1,35 млн. Опция выкупа есть, но она необязательная
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