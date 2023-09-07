Стало известно, как Изидор объяснил игрокам «Локомотива» желание перейти в «Зенит»

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор сообщил партнёрам по команде, что руководство московского клуба согласилось отпустить его только в «Зенит».

«Я хочу покинуть «Локо», чтобы больше играть. «Локомотив» принял предложение только от «Зенита» за те же деньги, что предлагали «Марсель» или «Метц», — приводит слова Изидора, сказанные игрокам «Локомотива», «Матч ТВ».

Напомним, в воскресенье «Локомотив» объявил, что Изидор через своего агента уведомил московский клуб о нежелании возвращаться в Россию. Ранее 23-летний футболист без согласования с руководством «Локомотива» покинул территорию России и уехал во Францию, где без уведомления красно-зелёных самостоятельно прошёл медосмотр в одной из команд.

При этом железнодорожники не получили из Франции предложений о трансфере Изидора, которые устраивали бы обе стороны. Изидор перешёл в «Локомотив» из «Монако» зимой 2022 года. За это время футболист принял участие в 42 встречах, в которых забил 19 мячей.