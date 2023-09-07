Барелла прокомментировал попадание в список претендентов на «Золотой мяч»

Полузащитник «Интера» и сборной Италии Николо Барелла отреагировал на попадание в список 30 претендентов на получение «Золотого мяча».
«Я благодарю всех своих товарищей по команде. Мы провели отличный сезон, даже несмотря на то что не выиграли Лигу чемпионов. Я благодарю Симоне Индзаги и моих товарищей по команде.
Это не дополнительная ответственность, есть много игроков, которые уже были включены в список раньше и, возможно, заслуживали быть включёнными в этот раз.
Я горжусь тем, что представляю Италию в этом списке, и уверен, что там мог бы быть кто-то другой. Могу только сказать, что горжусь и благодарю всех, кто помог мне оказаться в этом списке второй раз за три года», — приводит слова Бареллы Football Italia.
Николо оказался единственным итальянцем в списке претендентов на награду. Также туда попал бывший одноклубник Бареллы, вратарь Андре Онана, перешедший летом из «Интера» в «Манчестер Юнайтед».
- 7 сентября 2023
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