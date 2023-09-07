Главный тренер сборной Грузии: Сазонов, Чакветадзе сделали безусловный шаг вперёд

Главный тренер сборной Грузии по футболу Вилли Саньоль рассказал о сборной Испании и своих подопечных на пресс-конференции в преддверии матча квалификации Евро-2024.
«Испания ничуть не слабее, чем два года назад, когда мы проиграли на последней секунде. Они поменяли тактику с новым тренером, но по подбору игроков не уступают той команде.
Мы не выбираем между полуфиналом Лиги наций и этим отборочный турниром. В каждом матче я буду ставить тех, кто лучше готов на данный момент.
Наши ведущие игроки пережили этим летом большой стресс, поскольку многие меняли клубы. Сазонов, Чакветадзе и Микотадзе сделали безусловный шаг вперёд, перейдя в «Торино», «Уотфорд» и «Аякс» соответственно», – сказал Саньоль в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Пукшанским.
Напомним, Грузия занимает третье место в группе A с тремя набранными очками, а Испания расположилась следом – на четвёртой строчке с тремя очками в турнирной таблице.
Обзор матч Шотландия — Грузия в отборе Евро-2024.
Полная трансляция матча отборочного цикла Евро-2024 и хайлайты доступны в Okko.
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