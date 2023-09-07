Саньоль: Хвича не забил пенальти, но это не значит, что я ему не доверяю в этом компоненте

Главный тренер сборной Грузии по футболу Вилли Саньоль прояснил ситуацию с пенальтистами в команде.
«Хвича не забил пенальти Шотландии, но это не значит, что я ему не доверяю в этом компоненте. Если придётся бить снова, будем решать по ходу игры.», – сказал Саньоль в беседе с корресподентом «Чемпионата» Михаилом Пукшанским.
Напомним, Грузия занимает третье место в группе A с тремя набранными очками после трёх проведённых матчей. Лидирует в группе Шотландия, которая выиграла все четыре матча и тем самым набрала двенадцать очков. Испания в этой группе расположилась на четвёртом месте после двух сыгранных матчей.
Завтра, 8 сентября, сборная Грузии встретится со сборной Испании в рамках пятого тура отбора к Евро-2024.
Обзор матча Новергия — Грузия в отборе на Евро-2024.
Полная трансляция матча отборочного цикла Евро-2024 и хайлайты доступны в Okko.
- 7 сентября 2023
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