Александр Рязанцев объявил о завершении спортивной карьеры

Бывший полузащитник московского «Торпедо» и казанского «Рубина» Александр Рязанцев завершил карьеру футболиста.

«Это правда, что я завершаю карьеру футболиста. Я принял такое решение. Как мне далось такое решение? Долго думал об этом. Такие решения не принимаются просто так в один день. Хотя, может, кто-нибудь и делает так», — сказал Рязанцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ранее об этом решении футболиста сообщили Metaratings.

36-летний Рязанцев играл за «Торпедо» с 2019 года. В сезоне-2022/2023 полузащитник принял участие в 19 встречах москвичей, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.

За свою карьеру футболист успел поиграть за казанский «Рубин», санкт-петербургский «Зенит», екатеринбургский «Урал», пермский «Амкар» и подмосковные «Химки». Александр является трёхкратным победителем чемпионата России, трижды выигрывал Суперкубок и два раза побеждал в Кубке страны.