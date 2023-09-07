Александр Рязанцев объявил о завершении спортивной карьеры

Бывший полузащитник московского «Торпедо» и казанского «Рубина» Александр Рязанцев завершил карьеру футболиста.
«Это правда, что я завершаю карьеру футболиста. Я принял такое решение. Как мне далось такое решение? Долго думал об этом. Такие решения не принимаются просто так в один день. Хотя, может, кто-нибудь и делает так», — сказал Рязанцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Ранее об этом решении футболиста сообщили Metaratings.
36-летний Рязанцев играл за «Торпедо» с 2019 года. В сезоне-2022/2023 полузащитник принял участие в 19 встречах москвичей, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.
За свою карьеру футболист успел поиграть за казанский «Рубин», санкт-петербургский «Зенит», екатеринбургский «Урал», пермский «Амкар» и подмосковные «Химки». Александр является трёхкратным победителем чемпионата России, трижды выигрывал Суперкубок и два раза побеждал в Кубке страны.
- 7 сентября 2023
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