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Александр Рязанцев: правда, что мне предложат должность в «Торпедо» — обсуждаем с клубом

Александр Рязанцев: правда, что мне предложат должность в «Торпедо» — обсуждаем с клубом
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Бывший полузащитник московского «Торпедо» Александр Рязанцев прокомментировал возможное продолжение работы в структуре чёрно-белых.

«Пишут, что мне предложат должность в «Торпедо»? Да, это правда. Обсуждаем это с клубом», — сказал Рязанцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

36-летний Рязанцев играл за «Торпедо» с 2019 года. В сезоне-2022/2023 полузащитник принял участие в 19 встречах москвичей, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.

За свою карьеру футболист успел поиграть за казанский «Рубин», санкт-петербургский «Зенит», екатеринбургский «Урал», пермский «Амкар» и подмосковные «Химки». Александр является трёхкратным победителем чемпионата России, трижды выигрывал Суперкубок и два раза побеждал в Кубке страны.

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