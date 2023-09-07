Александр Соболев: Белокаменка — уникальное место для футбола, здесь очень круто!

Нападающий «Спартака» Александр Соболев поделился эмоциями от села Белокаменка в Мурманской области, где сегодня проходила открытая тренировка сборной России, организованная для детей.

«Белокаменка — уникальное место для футбола. Здесь очень круто! Самое главное, что много детей, они все радостные. Для некоторых из них сегодняшний день станет толчком вперёд. Думаю, что для них этот день останется в памяти на всю жизнь», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Напомним, игра между «Динамо» Киров и 2DROTS проходила на платформе для добычи газа «Арктик СПГ-2», которая находится в Баренцевом море, недалеко от села Белокаменка. «Дроты» прошли дальше благодаря победе со счётом 2:0. Команда пробилась в 1/32 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.