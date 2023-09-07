Итальянский журналист: Кокорин — это игрок-ошибка, не понимаю, как он попал в Серию А

Итальянский журналист Tuttosport Массимо Франки прокомментировал уход российского нападающего Александра Кокорина из «Фиорентины» в кипрский «Арис».

«Кокорин был не нужен «Фиорентине». Посмотрите на состав: Мбала Н'Зола, который забивал за «Специю», купили Лукаса Бельтрана из «Ривер Плейт», есть Кристиан Куаме. Никаких шансов для Кокорина. «Фиорентине» нужно было избавиться от него, и она это сделала. Этот игрок — ошибка. Не понимаю, как он мог попасть в Серию А», — приводит слова Франки Legalbet.

Кокорин перешёл в «Фиорентину» в январе 2021 года из «Спартака», а в прошлом сезоне выступал за «Арис» на правах аренды. В составе кипрской команды он сыграл 30 матчей, забив 13 голов и отдав шесть результативных передач. Вместе с клубом 32-летний россиянин стал чемпионом страны и был признан лучшим игроком высшего дивизиона Кипра.