«Зенит» — «Сепахан»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:30 мск

Сегодня, 7 сентября, состоится товарищеская встреча между санкт-петербургским «Зенитом» и иранским «Сепаханом». Матч пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге вместимостью 68 134 человека. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.
В прямом эфире игру можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Напомним, «Зенит» является действующим чемпионом России по футболу. Команда в сезоне-2023/2024 занимает второе место с 14 набранными очками после семи проведённых игр. Клуб из Санкт-Петербурга уступает в турнирной таблице лишь «Краснодару», который набрал 17 очков.
«Сепахан» в прошлом сезоне занял второе место в чемпионате Ирана по футболу. В сезоне-2023/2024 команда возглавляет таблицу, выиграв все четыре матча, тем самым набрав 12 очков.
- 7 сентября 2023
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