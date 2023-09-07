Источник: ни Санчо, ни Салах не переедут в Саудовскую Аравию в текущее трансферное окно

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо и вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах не перейдут в саудовские клубы в текущее трансферное окно, сообщает The Athletic.

По информации источника, интерес к Салаху сохраняется в отношении потенциального будущего перехода в «Аль-Иттихад», и между всеми сторонами существуют хорошие отношения.

Ранее в СМИ сообщалось, что саудовский клуб предлагал 31-летнему египтянину контракт на сумму от € 500 млн до € 600 млн за три года, а «Ливерпуль» мог выручить за своего игрока около € 100 млн. Судя по всему, щедрое предложение аравийцев оставило равнодушным Салаха, чей контракт с мерсисайдцами действует до лета 2025 года.

Напомним, после матча между «Манчестер Юнайтед» и лондонским «Арсеналом» (1:3) в английской Премьер-лиге главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг объявил, что Санчо не попал в заявку на игру из-за неудовлетворительной работы на тренировках. После этого Санчо опроверг слова специалиста, резко ответив на его высказывание в своей социальной сети.