Источник: Ташуев близок к назначению в «Факел»

Главный тренер Сергей Ташуев, который в сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги был уволен из грозненского «Ахмата», близок к назначению на пост главного тренера воронежского «Факела», сообщает журналист Иван Карпов в своих социальных сетях.
По данным источника, с точностью в 95% новым тренером «Факела» станет Ташуев. Отмечается, что ситуация уже почти решённая.
Напомним, ранее «Факел» уволил с поста главного тренера Вадима Евсеева. В некоторых СМИ сообщалось, что его сменит наставник владикавказской «Алании» Олег Василенко, однако затем всплыла информация о том, что «Факел» не интересуется специалистом и рассматривает другие варианты.
Отметим, Евсеев возглавлял воронежскую команду с 1 мая 2023 года. В нынешнем сезоне РПЛ «Факел» занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице. Коллектив под руководством Евсеева победил в одном матче, сыграл вничью также в одном матче, но проиграл пять игр, четыре из которых были на старте чемпионата России по футболу.
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