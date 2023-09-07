«Челси» в последний день трансферного окна был близок к покупке вингера «Брюгге»

Вингер «Брюгге» Антонио Нуса мог перейти в «Челси» до конца летнего трансферного окна. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

«У меня был разговор с представителями «Челси». Мне предлагали хорошие финансовые условия, но я знал, что делать.

«Челси» предложил мне много денег… но я не могу думать только об этом. Я хочу продумать свой следующий шаг, касающийся дальнейшей карьеры», — приводит слова Нусы журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

В сезоне-2022/2023 Нуса провёл 32 матча за «Брюгге» во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей. Контракт игрока с бельгийским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 4 млн.