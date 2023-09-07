Врач сборной России высказался о 40-градусной жаре перед матчем с Египтом

Врач сборной России по футболу Михаил Вартапетов рассказал о погодных условиях в преддверии товарищеского матча национальной команды России с Египтом.
«Как в такую жару играть? Нормально, можно. На морально-волевых качествах. 40 градусов? Ничего. Всё предусмотрено, ребята подготовились. Все живые люди. Египтяне тоже играют и тренируются в такую погоду.
Опасно ли играть в такую погоду? Неподготовленным опасно. Мы следим. Будет специальный перерыв для того, чтобы попить водички. Всё будет нормально. Никто не умрёт. Все молодые, здоровые и тренированные ребята. Всё будет хорошо», — передаёт слова Вартапетова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Напомним, сегодня, 7 сентября, Сборная России по футболу сыграет с олимпийской сборной Египта в товарищеском матче. Игра пройдёт на стадионе «Суэц» в Египте в 19:00 мск.
- 7 сентября 2023
-
19:05
-
18:57
-
18:53
-
18:45
-
18:39
-
18:38
-
18:38
-
18:34
-
18:30
-
18:30
-
18:16
-
18:14
-
18:12
-
17:57
-
17:54
-
17:49
-
17:46
-
17:39
-
17:38
-
17:31
-
17:22
-
17:21
-
17:21
-
17:16
-
17:16
-
17:13
-
17:05
-
16:51
-
16:49
-
16:46
-
16:41
-
16:40
-
16:37
-
16:23
-
16:21