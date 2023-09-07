Врач сборной России высказался о 40-градусной жаре перед матчем с Египтом

Врач сборной России по футболу Михаил Вартапетов рассказал о погодных условиях в преддверии товарищеского матча национальной команды России с Египтом.

«Как в такую жару играть? Нормально, можно. На морально-волевых качествах. 40 градусов? Ничего. Всё предусмотрено, ребята подготовились. Все живые люди. Египтяне тоже играют и тренируются в такую погоду.

Опасно ли играть в такую погоду? Неподготовленным опасно. Мы следим. Будет специальный перерыв для того, чтобы попить водички. Всё будет нормально. Никто не умрёт. Все молодые, здоровые и тренированные ребята. Всё будет хорошо», — передаёт слова Вартапетова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, сегодня, 7 сентября, Сборная России по футболу сыграет с олимпийской сборной Египта в товарищеском матче. Игра пройдёт на стадионе «Суэц» в Египте в 19:00 мск.