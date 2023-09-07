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Ринат Билялетдинов: кризиса в «Рубине» нет. Команда доберёт своё

Ринат Билялетдинов: кризиса в «Рубине» нет. Команда доберёт своё
Ринат Билялетдинов
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Главный тренер московских «Химок» Ринат Билялетдинов рассказал о нынешнем состоянии казанского «Рубина» в Российской Премьер-Лиге и заявил, что команда наберёт доберёт свои очки в чемпионате России.

«Да, по-прежнему считаю, что ничего кризисного в команде Рашида Рахимова нет. Рисунок и все тактические моменты с учётом уровня исполнителей выдерживаются в пределах нормы.

Вспоминается ничейная игра с «Динамо». Считаю, обе команды не заслуживали поражения. У москвичей в том матче очень многое решило индивидуальное мастерство Дениса Макарова и Дмитрия Скопинцева, а у «Рубина» было преимущество, даже несмотря на большинство. Так что сравняли счёт тогда казанцы по делу. А в остальном команда играет не так плохо, как о ней говорят.

В любом случае у нас чемпионат такой, что в лидерах будут только те, у кого есть футболисты с высоким индивидуальным мастерством. «Рубин» по ходу сезона своё всё равно доберёт», – приводит слова Билялетдинова «Татар-информ».

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