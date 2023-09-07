Комличенко: футбольное поле в Белокаменке — прикольно. Это помогает развитию футбола

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко поделился эмоциями от села Белокаменка в Мурманской области, где сегодня проходила открытая тренировка сборной России, организованная для детей.

«Футбольное поле в Белокаменке — прикольно и неожиданно! Молодцы, что так сделали. Это будет постоянная акция, локация очень интересная. Конечно, это помогает развитию футбола. Вы посмотрите, сколько детей сегодня, все радостные. Думаю, это всех точно заинтересует», — сказал Комличенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, игра между «Динамо» Киров и 2DROTS проходила на платформе для добычи газа «Арктик СПГ-2», которая находится в Баренцевом море, недалеко от села Белокаменка. «Дроты» прошли дальше благодаря победе со счётом 2:0. Команда пробилась в 1/32 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.