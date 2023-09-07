Генсек РФС — о матче России в Египте: жарко, играть не так просто. Даже на холоде проще

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов высказался по поводу погодных условий на товарищеском матче между олимпийской сборной Египта и национальной командой России.

«Жарко — плохо, холодно — тоже плохо. Если ветер — очень плохо, а дождь — невозможно. Матчи проходят в разных погодных условиях во всём мире. Конечно, здесь жарко и играть не так просто, даже на холоде, наверное, попроще. Но такие игры тоже имеют право на существование», — сказал Митрофанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Сегодня, 7 сентября, проходит товарищеский матч сборной Египта U23 (олимпийской сборной) с национальной командой России. Команды играют на стадионе «Суэц» в Египте. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 19:00 по московскому времени. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.