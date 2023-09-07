Египет U23 — Россия: хозяева вышли вперёд

Сегодня, 7 сентября, проходит товарищеский матч сборной Египта U23 (олимпийской сборной) с национальной командой России. Команды играют на стадионе «Суэц» в Египте. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 19:00 по московскому времени. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.
На седьмой минуте встречи олимпийская сборная Египта вышла вперёд. Гол на счету форварда Билала Мажара.
Напомним, учебно-тренировочные сборы сборной России стартовали 4 сентября в Новогорске и продлятся до 12 сентября. 30 августа тренерский штаб национальной команды России по футболу, возглавляемый Валерием Карпиным, вызвал на сентябрьские учебно-тренировочные сборы 49 игроков. Россиянам предстоит провести несколько товарищеских матчей.
Во время паузы на матчи сборных российская национальная команда проведёт три товарищеских матча: с олимпийской сборной Египта (7 и 11 сентября) и со сборной Катара (12 сентября).
- 7 сентября 2023
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