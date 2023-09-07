Джугели: когда Кварацхелия будет готов играть за «Реал» или «Барсу», оценим эти варианты

Футбольный агент Мамука Джугели, представляющий интересы полузащитника итальянского «Наполи» Хвичи Кварацхелии, рассказал об интересе мадридского «Реала» к игроку сборной Грузии по футболу.
«Интересуется ли «Реал» Кварацхелией? Мы не рассматриваем такой вариант. Я ещё раз повторюсь: мы не рассматриваем возможность ухода из «Наполи».
Завтра, когда Хвича будет готов играть за «Реал» или «Барселону», мы оценим эти варианты. Сейчас в «Наполи» есть такие футболисты, как Осимхен, Ди Лоренцо, Зелиньски. Это сильная команда, а потому мы не рассматриваем возможность ухода из «Наполи», – приводит слова Джугели Calcio Napoli 24.
Напомним, ранее Кварацхелия по итогам сезона-2022/2023 попал в список из 30 номинантов на «Золотой мяч».
В сезоне-2022/2023 Кварацхелия провёл 43 матча за «Наполи» во всех турнирах, в которых отметился 14 голами и 14 результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 85 млн.
- 7 сентября 2023
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