Юрист игрока «Спартака» Игнатова: Михаила могут дисквалифицировать уже на следующей неделе

Юрист межтерриториальной коллегии адвокатов «Клишин и партнёры» Ирина Бжезовская, представляющая интересы футболиста московского «Спартака» Михаила Игнатова в суде с агентом Александром Маньяковым, высказалась по поводу возможной дисквалификации футболиста на полгода Палатой по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС).

«Пока дело в своё время рассматривалось в Мытищинском суде, Маньяков обратился в Палату РФС по разрешению споров с новым заявлением. В нём говорится, что мы допустили нарушение регламента РФС по разрешению споров тем, что мы обратились в суд общей юрисдикции с заявлением о принятии обеспечительных мер. То есть они считают, что это самостоятельное действие. Следуя их логике, то, что мы каждый раз приходим в суд по доверенности от Михаила, — это новое нарушение регламента.

Маньяков заявил о повторном нарушении регламента. Это необоснованное решение. Палата РФС это заявление приостановила, но, по нашей информации, оно будет возобновлено на следующей неделе и слушание будет назначено через неделю. Требование — дисквалификация Игнатова на полгода за повторное нарушение регламента РФС. В принципе, Михаила могут смело дисквалифицировать уже на следующей неделе. Иного решения у Палаты я и не вижу, пока первое кассационное решение у нас такое, какое есть.

Дисквалификация — самая серьёзная мера по регламенту. Мы ждём повестки в Палату РФС. Таким образом, «Спартак» в период чемпионата России по футболу и до его окончания теряет сильного футболиста», — приводит слова Бжезовской «Матч ТВ».

Напомним, дело было заведено после того, как футболист разорвал контракт с аккредитованным Маньяковым и подписал договор с агентом Дмитрием Теренковым.