Карпукас: очень соскучился по сборной России, это перезагрузка после клуба

Полузащитник сборной России Артём Карпукас рассказал, с какими чувствами находится на сентябрьском тренировочном сборе национальной команды.

«Соскучился ли по сборной? Конечно, очень соскучился. Всегда приезжаешь с положительными эмоциями, это перезагрузка от клуба. Такая разгрузка пойдёт на пользу.

Сборная собралась большим составом, но разделилась на две группы, поэтому состав получился обычным по численности. Всё происходит в обычном режиме, готовимся к игре с Катаром. Хотелось бы пожелать удачи второй группе в игре с Египтом, хочется её посмотреть.

Нужны ли подобные сборы и матчи или нет, точно не мне решать, я с удовольствием сюда приехал. Получаю только положительные эмоции с этой перезагрузкой от чемпионата и клуба», — приводит слова Карпукаса Metaratings.

7 сентября группа игроков сборной России из 22 человек под руководством Виктора Онопко отправилась на открытую тренировку в Мурманск, а после провела мастер-класс для детей на поле, установленном в плавучем доке в селе Белокаменка на берегу Баренцева моря.