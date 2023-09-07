Карпукас: очень соскучился по сборной России, это перезагрузка после клуба

Полузащитник сборной России Артём Карпукас рассказал, с какими чувствами находится на сентябрьском тренировочном сборе национальной команды.
«Соскучился ли по сборной? Конечно, очень соскучился. Всегда приезжаешь с положительными эмоциями, это перезагрузка от клуба. Такая разгрузка пойдёт на пользу.
Сборная собралась большим составом, но разделилась на две группы, поэтому состав получился обычным по численности. Всё происходит в обычном режиме, готовимся к игре с Катаром. Хотелось бы пожелать удачи второй группе в игре с Египтом, хочется её посмотреть.
Нужны ли подобные сборы и матчи или нет, точно не мне решать, я с удовольствием сюда приехал. Получаю только положительные эмоции с этой перезагрузкой от чемпионата и клуба», — приводит слова Карпукаса Metaratings.
7 сентября группа игроков сборной России из 22 человек под руководством Виктора Онопко отправилась на открытую тренировку в Мурманск, а после провела мастер-класс для детей на поле, установленном в плавучем доке в селе Белокаменка на берегу Баренцева моря.
- 7 сентября 2023
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