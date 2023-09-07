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Уволенный из женской сборной Испании Вильда заявил о желании работать в «Реале»

Уволенный из женской сборной Испании Вильда заявил о желании работать в «Реале»
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Бывший главный тренер женской сборной Испании Хорхе Вильда высказался по поводу планов на будущее после увольнения из национальной команды.

«Я хотел бы тренировать лучшие команды, а «Мадрид» — одна из лучших», — приводит слова Вильды Mundo Deportivo, со ссылкой на радиостанцию Marca.

Вильда тренировал женскую сборную Испании на протяжении восьми лет (с 2015 года). Наиболее вероятная причина расставания с 42-летним специалистом – поддержка действий главы RFEF Луиса Рубиалеса. При этом у тренера и до того был конфликт с игроками команды.

Напомним, Рубиалес угодил в сексистский скандал во время церемонии награждения победителей чемпионата мира по футболу среди женщин. Функционер схватил за голову и страстно поцеловал в губы футболистку Эрмосо. Комментируя этот эпизод в соцсетях, Эрмосо подчеркнула, что ей не понравилось то, что сделал Рубиалес. Инцидент вызвал жаркие споры в футбольном сообществе. Сам Рубиалес заявил, что «это был момент, когда двое друзей праздновали победу».

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