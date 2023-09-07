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Погба — самый высокооплачиваемый футболист «Ювентуса». Хавбек получает около € 8 млн в год

Погба — самый высокооплачиваемый футболист «Ювентуса». Хавбек получает около € 8 млн в год
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Итальянское издание Calcio e Finanza опубликовало информацию о зарплатах игроков туринского «Ювентуса». По данным источника, полузащитник Поль Погба является самым высокооплачиваемым футболистом команды. Француз зарабатывает около € 8 млн за сезон. Сербский нападающий Душан Влахович и ещё один хавбек из Франции Адриен Рабьо получают по € 7 млн. Суммарно «Ювентус» тратит на зарплаты около € 121,4 млн в год до вычета налогов.

Первая десятка самых высокооплачиваемых футболистов туринского клуба выглядит следующим образом:

1. Поль Погба – € 8 млн (* размер зарплаты указан после уплаты налогов);

2-3. Душан Влахович и Адриен Рабьо – € 7 млн;

4. Войцех Щенсны – € 6,5 млн;

5. Алекс Сандро – € 6 млн;

6-7. Федерико Кьеза и Бремер – € 5 млн;

8. Данило – € 4 млн;

9-10. Аркадиуш Милик и Даниэле Ругани – € 3,5 млн.

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