Погба — самый высокооплачиваемый футболист «Ювентуса». Хавбек получает около € 8 млн в год

Итальянское издание Calcio e Finanza опубликовало информацию о зарплатах игроков туринского «Ювентуса». По данным источника, полузащитник Поль Погба является самым высокооплачиваемым футболистом команды. Француз зарабатывает около € 8 млн за сезон. Сербский нападающий Душан Влахович и ещё один хавбек из Франции Адриен Рабьо получают по € 7 млн. Суммарно «Ювентус» тратит на зарплаты около € 121,4 млн в год до вычета налогов.
Первая десятка самых высокооплачиваемых футболистов туринского клуба выглядит следующим образом:
1. Поль Погба – € 8 млн (* размер зарплаты указан после уплаты налогов);
2-3. Душан Влахович и Адриен Рабьо – € 7 млн;
4. Войцех Щенсны – € 6,5 млн;
5. Алекс Сандро – € 6 млн;
6-7. Федерико Кьеза и Бремер – € 5 млн;
8. Данило – € 4 млн;
9-10. Аркадиуш Милик и Даниэле Ругани – € 3,5 млн.
- 7 сентября 2023
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