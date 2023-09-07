Рафаэл Леау зарабатывает больше всех в «Милане». Доход вингера — около € 5 млн в год

Итальянское издание Calcio e Finanza опубликовало информацию о зарплатах игроков «Милана». По данным источника, вингер Рафаэл Леау является самым высокооплачиваемым футболистом команды. Португалец зарабатывает около € 5 млн за сезон. Примечательно, что сразу пять футболистов миланского клуба зарабатывают по € 4 млн в год. Суммарно «россонери» тратят € 89,9 млн в год до вычета налогов.
Первая десятка самых высокооплачиваемых футболистов миланского клуба выглядит следующим образом:
1. Рафаэл Леау – € 5 млн (* размер зарплаты указан после уплаты налогов);
2-6. Кристиан Пулишич, Рубен Лофтус-Чик, Тео Эрнандес, Исмаэль Беннасер, Самуэль Чуквезе – € 4 млн;
7-8. Оливье Жиру и Фикайо Томори – € 3,5 млн;
9. Алессандро Флоренци – € 3 млн;
10. Мик Меньян – € 2,8 млн;
Ранее были опубликованы доходы футболистов ещё одного итальянского клуба — туринского «Ювентуса».
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