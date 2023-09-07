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Рыжиков: у Рязанцева была фантастическая карьера, желаю ему всего самого хорошего

Рыжиков: у Рязанцева была фантастическая карьера, желаю ему всего самого хорошего
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Бывший вратарь «Рубина» Сергей Рыжиков высказался о завершении карьеры своего бывшего одноклубника Александра Рязанцева.

«У Рязанцева была великолепная и фантастическая карьера! Я очень рад, что Саша пришёл к такому решению, желаю ему всего самого хорошего после футбольной жизни», – приводит слова Рыжикова Metaratings.

37-летний Рязанцев играл за «Торпедо» с 2019 года. В сезоне-2022/2023 полузащитник принял участие в 19 встречах москвичей, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.

На счету Рязанцева более 240 матчей в Российской Премьер-Лиге и более 50 игр в еврокубках. Полузащитник трижды становился чемпионом России, а также побеждал в Кубке и Суперкубке России.

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