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Салихова: позиция «Спартака» настолько слабая, что Маньяков чувствует себя Райолой

Салихова: позиция «Спартака» настолько слабая, что Маньяков чувствует себя Райолой
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Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась по поводу возможной дисквалификации полузащитника красно-белых Михаила Игнатова.

«Где позиция клуба по своему игроку-воспитаннику? Теперь каждый агент в своих личных интересах может довести до дисквалификации игрока. То есть позиция клуба настолько терпеливо слабая, что даже Маньяков чувствует себя как минимум Миной Райолой», – приводит слова Салиховой Metaratings.

Ранее стало известно, что Игнатова могут дисквалифицировать на полгода за разрыв отношений с агентом Александром Маньяковым в одностороннем порядке. Агент обратился в палату по разрешению споров РФС и требовал с полузащитника 9,5 млн рублей. Комитет по статусу футболистов встал на сторону Маньякова, а комитет РФС отклонил жалобу спортсмена на это решение.

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