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Сборная России не смогла обыграть олимпийскую команду Египта

Сборная России не смогла обыграть олимпийскую команду Египта
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Сегодня, 7 сентября, состоялся товарищеский матч между сборной Египта U23 (олимпийской сборной) и национальной командой России. Игра проходила на стадионе «Суэц» в Египте. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 19:00 по московскому времени.

Египтяне смогли быстро выйти вперёд. На седьмой минуте первого тайма нападающий Билал Мажар отправил мяч в сетку ворот Станислава Агкацева. В перерыве матча главный тренер сборной России Валерий Карпин сделал пять замен. Сразу после начала второй половины встречи россияне сравняли счёт. Игрок самарских «Крыльев Советов» Никита Салтыков заставил вратаря хозяев ошибиться, а Степан Оганесян, вышедший на замену, забил гол. Этот мяч остался последним во встрече. Итоговый счёт — 1:1.

Напомним, учебно-тренировочные сборы сборной России стартовали 4 сентября в Новогорске и продлятся до 12 сентября. 30 августа тренерский штаб национальной команды России по футболу, возглавляемый Валерием Карпиным, вызвал на сентябрьские учебно-тренировочные сборы 49 игроков. Россиянам предстоит провести несколько товарищеских матчей.

Во время паузы на матчи сборных российская национальная команда проведёт три товарищеских матча: с олимпийской сборной Египта (7 и 11 сентября) и со сборной Катара (12 сентября).

Товарищеские матчи (сборные) - 2023 . Товарищеские матчи
07 сентября 2023, четверг. 19:00 МСК
Египет U23
Окончен
1 : 1
Россия
1:0 Мажар – 7'     1:1 Оганесян – 46'    
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