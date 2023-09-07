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Ринат Билялетдинов: сказать, что «Спартак» с Абаскалем сдал — это неправильно

Ринат Билялетдинов: сказать, что «Спартак» с Абаскалем сдал — это неправильно
Ринат Билялетдинов
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Главный тренер московских «Химок» Ринат Билялетдинов прокомментировал игру «Спартака» в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Спартак сильно сдал? Да я не сказал бы, что сильно сдали, это естественная игровая ситуация. Где-то уступили, где-то не повезло. Здесь нет системности и закономерности, есть лишь направление. Сказать, что команда Гильермо Абаскаля сдала, неправильно. Поваляли дурака с «Уралом», хотя должны были побеждать.

Провалы в обороне? Да, такая проблема в «Спартаке» имеется. Но провалы в обороне преследуют команду уже не один сезон, это не что-то новое. Это вечно и отбрасывает красно-белых назад.

Проиграли «Зениту»? Ну да, проиграли сильнейшей команде страны. Ну и что? У всех есть право на ошибку. Но зато с нападением у них всё в полном порядке», – приводит слова Билялетдинова «Татар-информ».

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