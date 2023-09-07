Головина окружили дети, Джикия отжимался. Сборная сыграла на уникальном стадионе: фото

7 сентября в посёлке Белокаменка (Мурманская область) основной состав национальной команды России провёл мастер-класс для детей-участников проекта «Футбол в школе». Тренировка прошла на поле уникального плавучего дока ЦСКМС. Команда также побывала на экскурсии по цеху и узнала о процессах строительства дока.

Нападающий «Спартака» Александр Соболев поделился эмоциями от села Белокаменка в Мурманской области, где сегодня проходила открытая тренировка сборной России, организованная для детей.

«Белокаменка — уникальное место для футбола. Здесь очень круто! Самое главное, что много детей, они все радостные. Для некоторых из них сегодняшний день станет толчком вперёд. Думаю, что для них этот день останется в памяти на всю жизнь», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Лучшие кадры с мастер-класса сборной России — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.