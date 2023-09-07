Хлусевич: последний раз в условиях, как в матче с Египтом, играл в Крыму — солнце палящее
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Защитник сборной России и московского «Спартака» Даниил Хлусевич высказался о товарищеском матче с олимпийской командой Египта.
«Последний раз в таких условиях играл в Крыму. Солнце палящее. Очень тяжело. Второй тайм дался гораздо легче.
Быть капитаном сборной всегда хочется. Я не волновался, благодарен штабу за эту возможность», — передаёт слова Хлусевича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Сегодня, 7 сентября, состоялся товарищеский матч между сборной Египта U23 (олимпийской сборной) и национальной командой России. Игра проходила на стадионе «Суэц» в Египте. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 19:00 мск. Встреча завершилась вничью 1:1. Гол в составе сборной России забил полузащитник «Оренбурга» Степан Оганесян.
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