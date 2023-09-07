Хлусевич: знаю требования Карпина, но перестроиться очень тяжело

Защитник сборной России Даниил Хлусевич высказался о работе с главным тренером национальной команды Валерием Карпиным.

«Я знаю требования Карпина, для многих они были в новинку, конечно. Перестроиться очень тяжело», — передаёт слова Хлусевича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, учебно-тренировочные сборы сборной России стартовали 4 сентября в Новогорске и продлятся до 12 сентября. 30 августа тренерский штаб национальной команды России по футболу, возглавляемый Валерием Карпиным, вызвал на сентябрьские учебно-тренировочные сборы 49 игроков. Россиянам предстоит провести несколько товарищеских матчей.

Во время паузы на матчи сборных российская национальная команда проведёт ещё два товарищеских матча: с олимпийской сборной Египта (11 сентября) и со сборной Катара (12 сентября). Сегодняшний матч с египтянами завершился вничью 1:1.