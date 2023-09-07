Хлусевич: за сборную России всегда хочется играть. Родные цвета — большая мотивация

Защитник сборной России Даниил Хлусевич высказался об игре за национальную команду.

«За сборную всегда хочется играть, надевать родные цвета. Это большая мотивация. Матч был важен, потому что играла молодёжь. Это будущее страны, молодое поколение. Так что, конечно, они нужны», — передаёт слова Хлусевича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, учебно-тренировочные сборы сборной России стартовали 4 сентября в Новогорске и продлятся до 12 сентября. 30 августа тренерский штаб национальной команды России по футболу, возглавляемый Валерием Карпиным, вызвал на сентябрьские учебно-тренировочные сборы 49 игроков. Россиянам предстоит провести несколько товарищеских матчей.

Во время паузы на матчи сборных российская национальная команда проведёт ещё два товарищеских матча: с олимпийской сборной Египта (11 сентября) и со сборной Катара (12 сентября). Сегодняшний матч с египтянами завершился вничью 1:1.