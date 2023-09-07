Карпин: матч с Египтом был полезен для сборной России, люди только позавчера познакомились

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин подвёл итоги товарищеского матча национальной команды со сборной Египта.

«Думаю, что этот матч был полезен для нас. Получили нужную нам информацию. Второй тайм мы провели лучше, чем первый. Так сложилась игра, это нормально. У нас люди только позавчера познакомились», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, сегодня, 7 сентября, сборная России сыграла вничью с национальной командой Египта U23 (олимпийской сборной. – Прим. «Чемпионата») – 1:1.

Сборной России ещё предстоит сыграть два матча, в одном из них россияне вновь встретятся с национальной командой Египта — 11 сентября в 19:00 мск, в другом сыграют со сборной Катара — 12 сентября в 18:15 мск.