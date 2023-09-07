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«Лион» и «Фенербахче» следят за Черниковым из «Краснодара»

«Лион» и «Фенербахче» следят за Черниковым из «Краснодара»
Александр Черников
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Ряд европейских клубов следит за российским полузащитником «Краснодара» Александром Черниковым, сообщает журналист Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

По данным источника, французский «Лион» летом делал предложение «Краснодару по поводу трансфера футболиста, но получил отказ. Также отмечается интерес со стороны турецкого «Фенербахче».

Напомним, ранее сообщалась, что «Лион» предлагал за Черникова € 5 млн, но «Краснодар» отклонил предложение, сославшись на то, что футболист стоит больше.

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 2, 5 млн. Футболист является воспитанником академии «Краснодар» и выступает за взрослую команду «быков» с июля 2021 года. В нынешнем сезоне 23-летний игрок принял участие в десяти матчах во всех турнирах, отметившись одним забитым мячом.

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