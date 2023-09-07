Карпин: было бы лучше, если бы сыграли с Египтом в Москве. Даже на бровке некомфортно

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поблагодарил футболистов национальной команды за игру в жарких погодных условиях в Египте.
«Конечно, было бы лучше, если бы мы сыграли в Москве. В 20 градусов играть легче. Но мы живём в тех условиях, в которых мы находимся. Если бы мы жили в нормальных условиях, не думаю, что мы играли бы здесь с Египтом. Хочется другого, но есть что есть.
Нужно поблагодарить всех игроков, без разницы, кто и как сыграл. В такую жару стоять на бровке не очень комфортно, мягко говоря. Я уже не говорю про бег. Хотя я не ощутил того, что жара спала во втором тайме. Но мы вышли более подготовленными уже. Мы поняли, как играет Египет. Может быть, из-за этого и удалось прибавить», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Напомним, сегодня, 7 сентября, сборная России сыграла вничью с национальной командой Египта U23 (олимпийской сборной. – Прим. «Чемпионата») – 1:1.
- 7 сентября 2023
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