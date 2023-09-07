Агент Мелёхина: Витя точно заслужил оценку хорошо за матч с Египтом

Футбольный агент Антон Железняков, представляющий интересы защитника «Ростова» Виктора Мелёхина, оценил дебют своего клиента за сборную России в товарищеской игре с олимпийской сборной Египта (1:1).
«Мы с родителями Вити обсудили дебют. Естественно, это радостное событие для нас. Как я ранее говорил, играть в сборной России – это гордость и престиж в наше непростое время. Неважно, какой созыв или возраст. Он вышел и свои минуты отыграл достойно, как всегда. Молодец. Витя мог отметиться голом после стандарта, у своих ворот хорошо сыграл подкатом и спас. Он точно заслужил оценку хорошо сегодня, он молодец.
Покажет время, будут ли ещё вызывать Мелёхина. Карпин видит его и лучше знает об этом. Если Витя продолжит показывать такой же уровень футбола, то его вызовут», – приводит слова Железнякова Metaratings.
Во время паузы на матчи сборных российская национальная команда проведёт ещё два товарищеских матча: с олимпийской сборной Египта (11 сентября) и со сборной Катара (12 сентября).
- 7 сентября 2023
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