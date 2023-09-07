Форвард «Зенита» Сергеев прокомментировал победу в матче с «Сепаханом»

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Иван Сергеев прокомментировал победу в товарищеском матче с иранским «Сепаханом».

«Сегодня игра нам очень удалась. Мы полностью контролировали ход матча. В первом тайме забили три мяча, а во втором уже довели дело до победы. Жаль, что не сыграли «на ноль», пропустили в самой концовке. Ничего страшного. Спарринг удался, всё отлично!» — передаёт слова Сергеева корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

Сегодня, 7 сентября, проходил товарищеский матч между «Зенитом» и иранским «Сепаханом». Встреча закончилась победой команды из Санкт-Петербурга со счётом 4:1. Голами в составе хозяев отметились Иван Сергеев, Зелимхан Бакаев, Александр Ерохин и бразилец Густаво Мантуан.