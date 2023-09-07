Форвард «Зенита» Сергеев: пусть Изидор переходит. Конкуренция — это здорово!

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Иван Сергеев прокомментировал возможный трансфер форварда московского «Локомотива» Вильсона Изидора в стан сине-бело-голубых.

«От вас слышу первый раз об интересе «Зенита» к Изидору. Пусть переходит, конкуренция — это здорово!» — передаёт слова Сергеева корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

Напомним, ранее появилась информация о том, что агент Изидора ведёт переговоры с «Зенитом».

Отметим, что Изидор самовольно покинул Россию и отказался возвращаться в расположение «Локомотива». Контракт форварда с красно-зелёными действует до лета 2026 года, Изидор перешёл в команду из «Монако» в январе 2022 года. Французский нападающий провёл за «Локомотив» 42 матча, забил 19 голов и отдал семь результативных передач.