«Холанд — зверь, я хотел бы с ним сыграть» — экс-игрок «Ман Сити» Сильва

Испанский полузащитник Давид Сильва рассказал о неудержимости «Манчестер Сити» после победы в Лиге чемпионов и поделился мнением о нападающем «горожан» Эрлинге Холанде.

«Холанд — зверь, и мне нравится, как он двигается на поле. Мне очень хотелось бы сыграть с ним, чтобы помочь ему забить ещё больше голов.

«Манчестер Сити» выглядит неудержимым после исторического требла и безупречного начала сезона в английской Премьер-лиге.

Я смотрел почти все матчи «Ман Сити» в Лиге чемпионов в прошлом сезоне. Я не смог выиграть этот трофей, когда был в команде, но я рад за клуб, которому наконец удалось добиться своего. Это заслуженная победа», – приводит слова Сильвы Mirror.

Напомним, Сильва выступал за «Манчестер Сити» с июля 2010 по августа 2020 года. 29 июля 2023 года испанский футболист объявил о завершении карьеры.