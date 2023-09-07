Вратарь «Зенита» Адамов: хотелось поскорее получить игровую практику, счастлив, что сыграл

Голкипер «Зенита» Денис Адамов рассказал о дебюте в составе сине-бело-голубых в матче с иранским «Сепаханом» (4:1), а также об адаптации на новом месте.

«Какие мысли были, когда узнал, что сыграю? Мысли о том, что наконец-то уже. Больше месяца прошло, и хотелось поскорее получить игровую практику. Очень счастлив, что сегодня удалось сыграть. Буду двигаться дальше, работать на тренировках, демонстрировать игру, стараться выходить чаще.

Как оцениваю свою игру? В целом нормально. Конечно, гол на последних минутах смазал впечатление. Получил игровую практику. Начинаю понимать требования тренерского штаба.

Как проходит адаптация? Нормально. Понятное дело, были небольшие трудности первые две недели — семью перевезти, жильё найти. С каждым днём чувствую себя лучше и лучше. Город очень сильно нравится и мне, и моей семье. Осталось зиму пережить, и вообще нормально будет. Всю сознательную жизнь жил на юге — надеюсь, справимся», — сказал Адамов в интервью пресс-службе клуба.