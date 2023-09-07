Кечинов: «Спартак» разбалансирован, потому что защитники имеют проблемы с обороной

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов оценил стартовую часть сезона для красно-белых.
«Если брать начало сезона, то всё шло хорошо, были победы. Но нынешнее девятое место – неудовлетворительное. Уже в самом начале сезона были видны проблемы в обороне. Было понятно, что с такими проблемами далеко не уедешь. Невозможно занять первое место. Как бы ни играла атака, но если есть проблемы в защите, то рано или поздно поражения пошли бы. Вот мы их и увидели в матчах с более сильными командами.
Понятно, как «Спартак» играет в атаке. Мне это нравится, если говорить о комбинациях, голах. Но «Спартак» разбалансирован, потому что те футболисты, которые должны обороняться, включая тех, кто должен помогать обороне, имеют с этим проблемы. Поэтому будет сложно решать серьёзные задачи с такими проблемами.
Мне нравится посыл: когда команда старается играть первым номером. Появились забегания, стенки, играют на третьего. Есть хорошее взаимодействие. Исполнительское мастерство на высоком уровне», — приводит слова Кечинова «Евро-Футбол.Ру».
После семи туров РПЛ «Спартак» идёт на девятом месте. Команда Гильермо Абаскаля набрала 10 очков. В следующем туре чемпионата России московская команда в родных стенах сразится с «Сочи».
- 7 сентября 2023
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